»Ponovno nas bombardirajo. Eden od izstrelkov je zadel skladišče nafte v regiji Belgorod,« je prek Telegrama sporočil guverner regije Gladkov in dodal, da žrtev ni bilo. Ob tem je tudi objavil fotografijo, na kateri so vidni plameni in črni dim, ki se dviga nad stavbo.

Dodal je, da so reševalne službe že na kraju dogodka in da ni nevarnosti, da bi se požar razširil. Kasneje je sporočil, da je že pogašen, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Skladišče se nahaja v eni od vasi v bližini mesta Belgorod. Rusija se je prejšnji teden pritožila zaradi povečanega števila artilerijskih in raketnih napadov na svojem ozemlju, ki meji na Ukrajino.

Čeprav je samo mesto Belgorod redkeje tarča ukrajinskih napadov kot istoimenska regija, pa je petkov ukrajinski napad zažgal tamkajšnjo mestno elektrarno in povzročil prekinitev dobave elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To se je zgodilo dan po tem, ko je raketa razdejala zgornje nadstropje stanovanjske stavbe v mestu, pri čemer pa ranjenih ni bilo. Isti dan je bilo uničeno tudi skladišče streliva v regiji.

V začetku tedna so ukrajinski napadi prekinili oskrbo z elektriko v mestu Šebekino prav tako v regiji Belgorod. V napadih je umrla 74-letna ženska, več ljudi pa je bilo ranjenih.