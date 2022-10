Musk: SpaceX ne more v nedogled financirati Starlinka v Ukrajini

Ustanovitelj Tesle in podjetja SpaceX, milijarder Elon Musk, je v petek izjavil, da SpaceX ne more v nedogled financirati satelitskega interneta Starlink v Ukrajini, ki so ga aktivirali februarja, da bi ukrajinski vojski in prebivalcem omogočili dostop do spleta. Ob tem je Musk zatrdil, da podjetje ne zahteva povračila preteklih stroškov.