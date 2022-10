Poleg tega je v avtomobilu, ki je končal v morju, ostala ujeta tudi ena ženska in se lažje poškodovala. Gasilci so sporočili, da je treba rešiti še najmanj devet vozil, ko jih je odnesla voda.

Zaradi izjemnih vremenskih razmer so na otoku zaprli mednarodno letališče v mestu Iraklio, iskanje in reševanje pa med drugim ovirajo močni vetrovi.

Medtem je v arheološkem muzeju v mestu Sitia ujetih osem turistov in varnostnik, ki čakajo na pomoč gasilcev. Še štirje ljudje pa so tam obtičali v dveh avtomobilih, poroča spletni portal ekathimerini.com.

Župan Sitie je v pogovoru za televizijo Skai TV dejal, da so »razmere ušle izpod nadzora in da so ti (vremenski) pojavi na tem območju izjemni«, navaja AFP.

Lokalni mediji so sicer poročali tudi o veliki škodi v obmorskih vaseh, kjer so se ulice spremenile v reke, ki so odnašale vse, kar jim je bilo na poti. Podprefekt regije Nikos Sirigonakis je prebivalce pozval, naj »omejijo svoje gibanje« na prostem in dodal, da gre za »težak dan«.