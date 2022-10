Pri vzgoji in vzreji domačih živali je kakovostna in zdrava prehrana izjemnega pomena, saj predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov zdravja domačih živali. Poleg tega je tudi vir energije in dobrega počutja. Ker ima hrana za domače živali velik pomen za njihovo zdravje in počutje, je smiselno, da se lastniki kosmatincev pred nakupom o njej pozanimajo.

Pravilna izbira hrane, količine obroka in čas prehranjevanja

»Izjemno pomembno je, da našim ljubljenčkom hrano prilagajamo glede na starost, stopnjo aktivnosti, morebitne zdravstvene težave ter tip psa oziroma mačka. Poleg pravilne izbire vrste hrane, je potrebno tudi pravilno odmeriti količino obroka in določiti ustrezen čas prehranjevanja. Največkrat se lastniki domačih živali ob nastanku problema najprej obrnejo na veterinarja, s čimer seveda ni nič narobe, a dobro je da se zavedamo, da lahko preprečimo nastanek težav in interveniramo že prej, sploh tam, kjer imajo lastniki to moč – pri prehrani,« svetuje Nina Werdonig, strokovna svetovalka v specializirani trgovini za male živali Mr. Pet.

Pri izbiri ustrezne prehrane je pomembno razumeti, da ima vsaka pasma (tako mačke kot psi) in starost različne prehranske potrebe. Tudi velikost, presnova, stopnja aktivnosti in morebitne bolezni pri tem igrajo veliko vlogo. Nekatere živali je potrebno hraniti večkrat na dan, spet druge pa je bolje hraniti le enkrat dnevno. Na primer, pasji mladiči do dvanajstega tedna starosti potrebujejo približno pet obrokov na dan, nato pa njihovo število zmanjšujemo do približno osmega meseca starosti.

»Hrana za pse večjih pasem ima drugačno razmerje vitaminov in mineralov, ter vsebuje dodatke za sklepe in lažje prebavljive sestavine. S tem se namreč zmanjša možnost bolezenski stanj, ki so značilne za večje pse. Kakšno hrano bomo izbrali je odvisno tudi od pasme in življenjskega stila živali. Enako težka psa na primer pasme mops in jack russell imata popolnoma različne prehranske potrebe, saj sta različno grajena in tudi aktivna,« pravi vet.teh. Nina Mitrič, vodja specializirane prodajalne veteka.

Pri določanju količine hrane, kakovosti hrane in kalorij za hišnega ljubljenčka, je tako ključnega pomena, da se o tem posvetujete s strokovnjakom.

Ozaveščati lastnike o zdravju hišnih ljubljenčkov

Kljub morda preprostim navodilom za izbor ustrezne hrane za živali, pa le-ta, zaradi poplave na trgu, lahko predstavlja izziv. Pri preverjanju deklaracije na embalaži, je pomembna tudi pozornost na ime produkta, tip živali, sestavine, oznako na embalaži količino produkta in napotke za prehranjevanje.

»Četudi se zdi, da je pri izbiri hrane mogoče privarčevati, morda to ni vedno najcenejša odločitev. Naše izkušnje in rezultati številnih raziskav so namreč pokazale, da je vzrok večine obiskov veterinarja prav napačna izbira hrane. Zato bi radi lastnikom sporočili, da je investicija v kakovostno hrano pravzaprav varčevanje na daljši rok, saj ta povečuje zdravje hišnih ljubljenčkov in posledično prihrani marsikateri obisk veterinarja,« pa je prepričan direktor podjetja Pet Network SI, Borut Magister.