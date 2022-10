Nogometaši Maribora bodo skušali nocoj prekiniti niz petih tekem brez zmage na derbijih z Olimpijo v Ljubljani, zadnje njihovo slavje v Stožicah sega v september 2019. Ljubljančani imajo pred Mariborčani v državnem prvenstvu kar 13 točk prednosti, poraz bi bil lahko za aktualne prvake skoraj usoden v boju za 17. naslov najboljših v državi. »Derbi je res nekaj posebnega ne glede na stanje na lestvici in na trenutno formo. Vse je mogoče,« razmišlja trener Maribora Damir Krznar, ki pa bo na debi na klopi Maribora na najpomembnejši tekmi v slovenskem klubskem nogometu moral še počakati.

Zaradi dveh rumenih kartonov na sedmih tekmah na klopi Maribora v prvenstvu Krznar ekipe ne bo smel voditi ob igrišču. »Mihael Mikić in Aleš Mertelj (pomočnika trenerja, op. p.) bosta imela vlogo vodenja ekipe, toda večji del dela smo opravili skozi teden, ko smo se pripravljali na različne situacije,« je dejal hrvaški strateg. Med tekmo pomočnikoma ne bo mogel svetovati, kaj sporočiti igralcem in kakšne odločitve sprejemati, bo pa to skušal narediti med polčasom. Na tekmi s Koprom je rdeči karton dobil mladi vratar Samo Pridgar, ki je dobil priložnost po poškodbah Menna Bergsena in Ažbeta Juga. Kdo bo stopil med vratnice danes, Krznar ni želel razkriti, je pa povedal, da bo imel, dokler Jug ni povsem pripravljen, prednost Bergsen. »Naj razbremenim Olimpijo, Jojo še ne bo zaigral,« je hudomušno dejal Krznar. Josip Iličić še ni nared, prav tako ne Martin Milec, toda oba naj bi bila kmalu.

Maribor je pod vodstvom hrvaškega stratega v 12. krogu doživel prvi poraz, drugič v prvi tretjini sezone je pretekli vikend v Šiški proti Bravu visoko, s kar 6:1, izgubila vodilna Olimpija. »Za obema ekipama sta nenavadni tekmi. S tega stališča je bilo izhodišče enakovredno. Trenerja sva morala najprej umiriti ekipo in se osredotočiti na to, kar prihaja. Derbi vedno prinaša dodaten navdih,« je povedal Krznar. Izpostavil je, da v mislih strokovnega štaba in ekipe ni točkovnega zaostanka vijoličastih za zeleno-belimi. »Osredotočeni smo na dvoboj z zahtevnim nasprotnikom, ki ima individualno kakovost. Njihova napadalna vrsta zahteva spoštovanje, do tekme z Bravom so bili zelo zanesljivi tudi v obrambi. Gre za dobro sestavljeno ekipo, pri kateri bi bilo zmotno, da bi se dodatno posvetili komu izmed posameznikov. Potrebujemo ekipno predstavo, s stabilnostjo v obrambi. V derbijih težko kdo nasprotni strani pripravi posebno presenečenje. Odločale bodo malenkosti, dnevni navdih koga izmed igralcev,« meni Krznar.

Eden učinkovitejših članov Maribora je bil v minulih krogih zvezni nogometaš Jan Repas, ki je pred porazom s Koprom dosegel štiri gole zapored, v celotni pretekli sezoni pa le enega. »Ves teden smo delali, kot smo si zadali. Temperatura narašča, veselimo se tekme. Nekaj derbijev sem že odigral in vem, da nas čaka posebna tekma. Gotovo pa je občutek drugačen kot pred prvim derbijem v sezoni,« se je Jan Repas spomnil poraza proti Olimpiji v 4. krogu prve lige, ko so bili vijoličasti v nizu porazov in so nastopali tudi v Evropi. »Glede točk na tabeli vsi vemo, kje smo. Zaostajamo za prvimi tremi. Vemo, da je treba zmagati in se priključiti nazaj,« je odločen kreator igre Maribora. Repas je prepričan, da bo derbi odločilen za nadaljevanje sezone vijoličastih. »Lahko bi rekli, da bo ta tekma ključna, a je prvenstvo maraton. Vsaka ekipa doživlja vzpone in padce, upam, da je padec za nami. Z novim trenerjem smo obrnili nov list,« pravi Repas. Igralci Maribora bodo imeli v sredini igrišča z razigrano Olimpijo precej dela, se zaveda: »Njihov trener veliko rotira in ne vemo, kaj pričakovati. Neko ogrodje poznamo, do potankosti pa ne. Ekipa je izjemno tehnično sposobna. Vsak igralec v napadu zna zadržati žogo in je kakovosten.«