Nedavno predstavljena nova jesensko-zimska kolekcija obutve Deichmann, ki jo je z izbranimi stajlingi dopolnila modna ikona in stilistka Tjaša Kokalj Jerala, v ospredje najprej postavlja posameznika. Novi pari, ki so že na ogled, pa kar kličejo po druženju. Želijo navdihniti vsakega posameznika, da se dobro počuti v svoji koži, stopa po svojih poteh s samozavestnimi in odločnimi koraki ter uživa v družbi svojih najdražjih.

»Na policah vsekakor ostajajo trendovske superge v beli barvi, ki so stalnica, in sicer ne glede na modne smernice ali letni čas. Supergam sledijo oxford čevlji in loaferke, ki s svojim robustnim stilom učinkujejo tako ležerno kot tudi elegantno in urejeno. Za hladne dni so na voljo gležnjarji in škornji v zemeljskih odtenkih in z debelejšim podplatom ter salonarji, ki poskrbijo za dodaten glamur. To sezono bodo modne navdušenke izbirale med belimi, bež in večnimi črnimi odtenki, za piko na i pa bodo poskrbeli še olivni in rjavi toni,« je razkrila Urška Tomašević, predstavnica marketinga Deichmann za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Bosno.

Na kratko, letošnji favoriti so: črno-bele superge z visokim podplatom, bež loaferke s črno verigo, visoki črni škornji s peto z zlatim detajlom, bež trendovski gležnjarji z robustnim podplatom ter črni gležnjarji z dodatkom zlate verige.