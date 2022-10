Ruske sile ponoči nadaljevale obstreljevanje v več ukrajinskih regijah

V ukrajinski prestolnici Kijev in drugod po Ukrajini so se davi znova oglasile sirene, ki opozarjajo na možnost zračnih napadov. Ukrajinske oblasti so sporočile, da so ruske sile ponoči obstreljevale cilje v več ukrajinskih regijah, v raketiranju na območju Kijeva pa je bila poškodovana energetska infrastruktura.