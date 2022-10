Trinajst točk je pred drugim letošnjim velikim slovenskim derbijem razlika med vodilno Olimpijo in četrtouvrščenim Mariborom. To pomeni, da so pod večjim pritiskom Mariborčani, ki so prvi letošnji derbi v Ljudskem vrtu izgubili z 0:2. Obe ekipi sta v minulem krogu doživeli boleča poraza, Olimpija z mestnim tekmecem Bravom (1:6), Maribor v kaotični tekmi s Koprom (0:1). Trener Olimpije Albert Riera na rekordno obiskani novinarski konferenci v Stožicah ni bil več tako sproščen kot v preteklosti, pa tudi njegov pogled je bil bolj mrk.

​Riera: Branili se bomo s posestjo žoge

Očitno so ga zmotile kritike po porazu z Bravom. »Bliža se derbi, a slovenski ligi bi najbolj pomagali, če bi se bolj osredotočali na igro, ne pa na vse ostalo, kar spremlja nogomet. Veliko pozornosti so poželi dogodki, ki so se zgodili v zaključku tekme Maribor – Koper. Lahko zapravljamo čas in energijo za takšne stvari, a s tem pozabljamo na bistvo nogometa. O tem sem se med tednom pogovarjal tudi z nekaterimi drugimi slovenskimi trenerji in strinjali so se z mano,« je bil odločen Albert Riera, ki je analiziral predstave Olimpije v letošnji sezoni. Prepričan je, da je bila na letošnjih 12 tekmah kar enajstkrat boljša od tekmeca. »Napovedal sem, da bo prišlo do poraza, saj se to dogaja tudi največjim ekipam na svetu. Smo le ljudje, ne roboti, stroji. Mladi igralci si zaslužijo spoštovanje in podporo. To ne velja le za mojo ekipo, ampak za vse klube, igralce in trenerje v slovenski ligi. Pred porazom nismo bili najboljši na svetu, zdaj nismo najslabši,« je bilo čustveno sporočilo 40-letnega Majorčana.

Nato se je posvetil tekmi z Mariborom, a o tekmecu ni želel izgubljati veliko besed in enako je svetoval tudi kapetanu Timiju Maxu Elšniku. Riera je prepričan, da se iz porazov naučiš več kot iz zmag. »Vesel sem, da se je poraz zgodil pred derbijem. Delo trenerja v tednu pred derbijem je najlažje. Po psihološki plati igralcev ni treba pripravljati, saj so osredotočeni na tekmo,« je dodal Riera, ki se zaveda, da mora ekipa prejemati manj golov. Potem ko na prvih šestih tekmah ni prejela nobenega zadetka, jih je na naslednjih šestih kar 15. Veliko število prejetih golov pa ni povezano le s poškodbo vratarja Vidovška, ampak tudi s številnimi rotacijami v obrambi, ki je posledično neuigrana. Po porazu v Šiški je dejal, da bo Olimpija pred svoj gol parkirala avtobus, če bo potrebno.

»Prepričan sem, da smo najboljša ekipa v ligi. Pripravili smo nekatere spremembe, da bomo prejemali manj golov. Hišo začneš graditi v pritličju, ne v desetem nadstropju. Bolje moramo biti organizirani, a še vedno se bomo branili tako, da bomo imeli žogo v svoji posesti. Pričakujem enak Maribor kot na zadnjih petih tekmah,« je o taktiki razpredal Riera. Pri Olimpiji se v tekmovalni pogon vrača vratar Matevž Vidovšek, ki bo branil, če se je znebil strahu pred novo poškodbo. Tekmeci so proti Olimpiji začel uporabljati postavitev s petimi igralci v obrambi. Trener Brava Dejan Grabić je slovenski ligi pokazal recept, kako spraviš Olimpijo v težave z visokim pritiskom na njeni polovici, saj ji tako preprečiš organizacijo igre in jo prisiliš v napake. Za nameček so se v Olimpijo z reprezentančnih akcij v slabši formi vrnili Litovec Lasickas ter mlada slovenska reprezentanta Sešlar in Ratnik.

​Elšnik dvomi, da bo Maribor spreminjal sistem igre

Igralci Olimpije po blamaži v Šiški niso le trenirali, ampak je kapetan Timi Max Elšnik organiziral krepitev moštvenega duha tudi s skupnim kosilom. »Dvomim, da bo Maribor zelo spreminjal sistem igre in začetno enajsterico, s čimer bi nas presenetil. Vsi gledamo vse tekme Maribora, zato trenerju ne bo težko pripraviti ekipe. Če bi vprašali kakšnega tujca v ekipi, ali pozna igralca Gorice, pa bi verjetno rekel ne. Tudi tekme Barcelone gledamo vsi, Osasune pa ne. V igri Maribora ni kakšnih posebnih skrivnosti,« je bil jasen Timi Max Elšnik, ki pričakuje, da bo Olimpija z zmago proti Mariboru odgovorila na poraz v Šiški. »Značaj ekipe je zdrav, zato nas takšni porazi ne vržejo več iz tira. Tudi med tekmami smo že nadoknadili zaostanek,« je dodal Elšnik. Na vprašanje, ali je bil deležen kaj provokacij, glede na to, da je Štajerec iz Zlatoličja, pa je odgovoril: »Tako dolgo sem že tukaj, da je to šlo mimo že desetkrat. Običajno se ni dobro končalo za tiste, ki so provocirali. Statistika je zelo na moji strani.«