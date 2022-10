Najugodnejše možne razmere za igro, zorenje plodov, pohodništvo in ostalo so včeraj vladale tudi pri nas, ko sta se odigrali že dve tekmi slovenskega prvenstva, kar je za nekoga, ki rad stavi na vse tekme slovenske lige, nespodbudno. Prvič, to zlahka pomeni, da si propadel že pred začetkom vikenda, pa tudi lagodnejše je listek izpolniti v soboto. Obenem imamo na voljo za obravnavo zgolj tri tekme, kar brez eksperimentov in tveganja stežka navrže spodobno skupno kvoto. Zato nadaljujmo v tem duhu.

Koper – Gorica je prva tekma, primorski derbi, v katerem Gorica ni brez možnosti, avgusta pa se je tekma v Gorici končala 1:2 za Koper. Podoben razplet je pričakovati tudi tokrat, torej zmago Kopra z goloma na obeh straneh, za kar naš stavniški ponudnik ponuja koeficient 3,25, pri čemer je bilo včeraj popoldne razmerje vplačil še osupljivo v prid temu, da obe ekipi ne bosta zadeli. Finta Gorice se zdi, da več igra z Mariničem, ki pa je na zadnji tekmi zadel in si nemara s tem priboril več igralnega časa.

In že smo pri derbiju Olimpija – Maribor, tekmi z obilo postranskimi momenti. Olimpija po seriji bolj kot vse čudnih in stavniško slastnih rezultatov, začenši s tekmo proti Domžalam, ko so ob polčasu Domžale vodile, na koncu pa izgubile, kar je bilo vredno koeficientov med 21 in 21, vključno s porazom proti Bravu z 1:6, kar je ob enem vloženem evru navrglo 151 evrov. Maribor prihaja poparjen, besen in visokomotiviran, vprašanje je samo, ali ima igralce za kaj več. Dolgo že ni bilo remija in lahko bi bil tokrat, kar ob manjšem številu golov ponuja stavniško kvoto 4,05.

In še zavoljo darov jeseni prav tako teleportacije vreden skok v Prekmurje na popoldansko tekmo v Murski Soboti med Muro in Radomljami. Oboji emotivci. Več kot trije goli skupno in pa gola na obeh straneh za kvoto 2,26 oziroma za skupni rubrični koeficient 28,96. Nikakor lahko zadeti. x