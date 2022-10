Grša citronska fasada ali veleplakat?

Pred leti na ljubljanskem griču nisem mogel preslišati vnete debate starejšega para o veduti, ki jo je po njunem mnenju skazil takrat še čisto svež stanovanjsko-poslovni kompleks Situla. S temno fasado naj bi preveč odstopal od svetlih pastelnih fasad bližnjih stolpnic in blokov v Savskem naselju, v prostoru naj bi deloval kot vsiljivec, kar naj bi pričalo o tem, da moderna arhitektura nima nikakršnega posluha za okolico. Morda je bilo še isto leto, morda kakšno leto kasneje, to niti ni pomembno, ko so leta 2014 v biroju Bevk Perović arhitekti za Situlo prejeli Plečnikovo nagrado in zlati svinčnik, najvišji priznanji na področju arhitekture pri nas.