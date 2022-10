Gre za drugi tovrstni sodni postopek proti voditelju oddaje Infowars. Jones ni le neusmiljeno promoviral laži, ampak tudi služil denar na račun pokola v osnovni šoli Sandy Hook. Trdil je, da se pokol ni nikoli zgodil in da so bile žalujoče družine, ki so bile deležne medijske pozornosti, plačani igralci, najeti kot del zarote z namenom zakonske prepovedi nošenja orožja. Connecticut je zvezna država, ki dovoljuje prosto nošenje orožja vsakomur z dovoljenjem, imetniki dovoljenja lahko orožje nosijo na vidnem mestu kjer koli v državi. Kljub temu velja Connecticut za eno izmed držav s strožjo regulacijo.

Tožbo proti Jonesu so vložili sorodniki petih umorjenih otrok in treh vzgojiteljev ter agent FBI, ki je bil med prvimi na kraju dogodka. Teksaška porota je avgusta prisodila skoraj 50 milijonov dolarjev staršem drugega umorjenega otroka. Sojenje je vključevalo pričevanja staršev, bližnjih sorodnikov in prijateljev žrtev o tem, kako so jih Jonesovi oboževalci leta nadlegovali in jim grozili. Med drugim so povedali, da so neznanci vdirali v njihove zasebne prostore, jih snemali in jim grozili z nasiljem. Hčerka ubite ravnateljice osnovne šole Sandy Hook je povedala, da je dobila nešteto pisemskih pošiljk z grožnjami s posilstvom. Oče ubitega sedemletnega Daniela je povedal, da so teoretiki zarote urinirali na grob njegovega sina in grozili, da bodo izkopali krsto.

Med sojenjem je zmoto priznal

Idejni vodja te zagrete skupine je med sojenjem sicer priznal, da se je glede pokola v Sandy Hook motil. Soočen s finančno kaznijo je dogodek v njegovi izjavi na zatožni klopi naenkrat postal resničen. Kasneje je sodni postopek imenoval »kengurujsko sodišče«, se norčeval iz sodnika in odvetnika tožnikov označil za zasledovalca reševalnih vozil ter vse skupaj lično zapakiral v kršitev ustavne pravice do svobode govora. Ob tem je na družbenih omrežjih še zapisal, da gre za zaroto demokratov in medijev, ki ga, seveda, želijo utišati in izločiti iz javnega prostora.

Štirinajstega decembra 2012 je dvanajst otrok in šest odraslih tragično izgubilo življenje. Sojenje je potekalo na sodišču v Waterburyju, dobrih 30 kilometrov od kraja, kjer se je zgodil napad. Jones in njegovo podjetje Infowars sta bila obtožena, da sta množični poboj izkoristila za pridobivanje občinstva in kovanje dobičkov. Gledanost oddaje in finančni prilivi so se po prvi izpostavitvi znatno povečali. V obeh tožbah je sodišče ugotovilo, da je podjetje Infowars škodno odgovorno, prav tako so Jonesu, ko je bil že spoznan za odgovornega, prepovedali vsakršno omenjanje ustavne pravice do svobode govora.

Jonesa proti koncu leta čaka še ena tožba v Teksasu, ki so jo prav tako vložili starši ubitega otroka. Podatkov o tem, koliko razsodb si teoretik zarote sploh lahko privošči, še ni. Med sojenjem je povedal, da obtožbe, vredne več kot dva milijona dolarjev, ni zmožen plačati. Po poročanju tujih medijev je njegovo podjetje že sprožilo stečajni postopek.