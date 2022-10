Obujanje spominov ob podobah nekdanjega Kranja

V Gorenjskem muzeju so odprli vrata pete razstave v ciklu Podobe nekdanjega Kranja. Tokratna tema so likovne upodobitve Kranja, v pripravi pa je tudi katalog razstavljenih fotografij. Te so dokument časa in pripovedujejo o tem, kako se je mesto spreminjalo, medtem ko Kranjčanom pogled v življenje prednikov obuja spomine.