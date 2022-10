Kakšen naj bi bil izjemen plačni sistem, Fides ne razkrije. Zavrača analitično ocenjevanje zahtevnosti dela zdravnikov in zobozdravnikov. Ob tem ne pojasni, katera od štirih skupin zahtevnosti dela (usposobljenost, odgovornost, psihofizični napor, vplivi okolja) je pri delu zdravnikov napačno in prenizko ovrednotena. Fides kot mero primernosti zdravniških plač pogosto navaja vrednost poprečne plače v Sloveniji. Je večkratnik poprečne plače poseben sistem, o katerem govori Fides?

V devetdesetih letih smo ob tranziciji lastninskih razmerij v gospodarstvu spremljali pojav legalnega plenjenja družbenega kapitala. Skupna vrednost plena je bila ocenjena na najmanj 30 milijard evrov. Že tedaj smo se spraševali, kako bo potekala neizogibna privatizacija v javnem sektorju, zlasti v zdravstvu. Danes odgovor poznamo. Privatizacija v zdravstvu poteka kontinuirano na način, da se zdravniki in izbrane zdravstvene storitve legalno selijo iz javnega v nejavni zasebni sektor, ki se nezadržno širi.

Na ministrstvu za zdravje (MZ) sem dolgo nazaj iskal podatke o obsegu nejavnega (zasebnega) zdravstva. Ministrstvo s takšnimi podatki ni razpolagalo. Pri različnih virih sem pridobil podatke in razbral, da v Kliničnem centru (UKC) več kot polovica zaposlenih zdravnikov dela tudi v eni izmed organizacijskih oblik zasebnega zdravstva. Za takšno dvojno prakso pa niso odgovorni le zdravniki. Odgovornost je predvsem na strani izvršilne in zakonodajne veje oblasti, ki je usodo javnega zdravstva prepustila stihiji.

Nejavni sektor v zdravstvu je lahko učinkovito organiziran, saj izvaja le izbrane zdravstvene storitve, predvsem takšne, ki zagotavljajo visoko stopnjo pokritja in finančne učinke. Dobri organizaciji nejavnega zdravstva manjkajo le zdravniki specialisti, ki so redno zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih. Visoko plačilo zdravnikom za delo v dvojni praksi ni problem, saj je obračunan le efektivni delovni čas. Neizogibni jalovi čas in standardni stroški redne zaposlitve, tudi usposabljanje zdravnikov, bremenijo javni sektor. Takšno zgrešeno prakso podpira tudi zdravstvena blagajna, ko zahteva, do so cene zdravstvenih storitev v javnem in zasebnem sektorju izenačene. Večji zdravstveni zavodi so cenovno nekonkurenčni, saj morajo vzdrževati drago infrastrukturo in visoko raven usposobljenosti za kakovostno opravljanje zdravstvenih storitev, tudi ob izrednih dogodkih.

Javno zdravstvo deluje kot nekakšen zalogovnik kadrov in drugih resursov za nejavni zdravstveni sektor. Zdravniki, ki prakticirajo dvojno prakso, se soočajo z navzkrižjem interesov. Svoje redno delo neredko podrejajo zahtevam nejavnega zdravstva, ki jih bogato nagrajuje. Neredko je kršena tudi pojasnilna dolžnost zdravnika, ki sledi finančnim motivom zasebnega zdravstva. Seveda gre vse skupaj na škodo zavarovancev v javnem zdravstvu. Ti nimajo dostopa do zdravstvenih storitev v realnem času, obsegu in v pričakovani kakovosti.

Dosledna razmejitev med javnim in nejavnim zdravstvom je imperativ, da bomo državljani iz javnih sredstev deležni takšnih pravic iz zdravstvenega varstva, kakršne nam zagotavlja ustava in zakonska ureditev. Ne le vlada, temveč tudi zavarovanci zahtevi Fidesa po izstopu iz enotnega sistema plač v javnem sektorju nismo naklonjeni. O zdravnikih, ki nastopajo v dvojni praksi, ki razkraja javno zdravstvo in neposredno škodi zavarovancem zdravstvenega zavarovanja, Fides ne ve ničesar. Sprašujemo se, zakaj Fides ob zavzemanju za višje plače zdravnikov in zobozdravnikov javnosti ne ponudi sistema plač v zdravstvu, ki bo spodbujal uresničevanje ustavno varovane človekove pravice državljanov do zdravstvenega varstva.

Janez Krnc, Litija