“S kavaškim klanom zagotovo nisem povezana”

Tanja Tolimir, vpisničarka na specializiranem tožilstvu, je zanikala, da bi kriminalcem izdajala tajne podatke. Očitke tožilstva, da je to počela, in to zaradi koristoljubja, je zavrnila, češ da je zapravljala po zmožnostih in da ni živela luksuzno.