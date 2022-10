V Oxfamu so opozorili, da se razmere v vseh treh državah hitro slabšajo. V Somaliji se trenutno soočajo z najhujšo lakoto v moderni zgodovini, saj je število ljudi, ki trpijo zaradi hude lakote, že preseglo število v času lakote leta 2011, ko je umrlo več kot četrt milijona ljudi. Hudo lakoto tako trpi vsak šesti prebivalec Somalije.

Velik del regije je prizadela huda suša. Razlog za zmanjšanje količine padavin znanstveniki pripisujejo globalnemu segrevanju, ki je zdesetkalo pridelke in prisililo pastirje, da so opustili svoj tradicionalni način življenja.

Regionalni direktor Oxfama za Vzhodno in Srednjo Afriko Parvin Ngala je pojasnil, da "ljudje trpijo zaradi podnebnih sprememb, ki jih niso povzročili. Bogate države, ki so najbolj pripomogle k nestabilnosti podnebja imajo moralno odgovornost, da zaščitijo ljudi pred škodo, ki so jo same povzročile".

Krizo so marsikje še poslabšali konflikti, posledice pandemije in naraščajoče cene hrane, ki so deloma tudi posledica vojne v Ukrajini.