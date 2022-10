»Zelo pozno zvečer, bilo je okoli tretje ali četrte ure zjutraj, so mene in druga dekleta odpeljali v sobo in opravili zdravniški pregled,« je za New York Times dejala dedinja hotelskega imperija. Dodala je, da tega ni počel zdravnik, ampak so jih na mizo položili različni zaposleni in potem s prsti izvedli »ginekološki pregled«.

»Ne vem, kaj so nam storili, ampak to zagotovo ni bil zdravnik. Bilo je res strašljivo in to je nekaj, kar sem skrivala dolgo let,« je povedala. Pojasnila je, da so se ji spomini vedno znova vračali k temu, zdaj, ko se na to ozira kot odrasla oseba, pa ve, da je bilo to brez dvoma spolno zlorabljanje. Svoje obtožbe je ponovila tudi na twitterju. »Nenaspana in pod vplivom močnih zdravil nisem razumela, kaj se dogaja. Bila sem prisiljena ležati na postavljeni mizi, razširiti noge in se podvreči ginekološkim pregledom,« je zapisala.