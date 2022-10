Sylvester Stallone je izgubil tetovaži, a žena je vendarle ostala z njim

Sylvester Stallone in njegova žena Jennifer Flavin, ki sta pred kratkim presenetila javnost z novico, da se ločujeta, sta se mesec dni po tistem, ko je Flavinova vložila zahtevek za ločitev, odločila, da tega vendarle ne bosta storila. Da zakona, ki traja že 25 let, ne bosta končala, je potrdil Stallonejev tiskovni predstavnik, kot so izvedeli pri reviji People, pa sta, odkar sta zvezi dala novo priložnosti, vzpostavila boljšo komunikacijo.