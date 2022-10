Ministrica je poudarila, da jo vsako leto znova preseneti, kako ustvarjalne so vaške ženske in kako uspešno opravljajo tudi najtežja dela. »Pri vsem, kar delajo, ko govorimo o njihovem družbenem in političnem angažiranju, o njihovih izdelkih visoke dodane vrednosti, zaščitenih izdelkih, o težkem fizičnem delu ali o čem drugem, lahko rečem, da ta izbor govori o ženskah, ki brišejo meje med ruralnim in urbanim,« je dejala po pisanju hrvaških medijev. Tekmovanje si je ogledal tudi medžimurski župan Matija Posavec, ki je dejal, da s takšnimi dogodki ohranjajo bogato tradicijo in zapuščino.

To je bilo sicer že 22. tekmovanje, tekmovalke pa so predstavile tudi svoja ročna dela, okraske, ozimnico, tradicionalne jedi, vina in sladice, ki jih izdelujejo doma.