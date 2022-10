Pravica za Dimitrija

Najbrž se strinjate, da ta trenutek daleč naokrog ni bolj vročega stolčka od stolčka direktorja Javne agencije za knjigo. Pravzaprav je podobno vroč edino še stolček trenerja NK Olimpija, ker edino tam je še človek, ki se na ta stolček usede, že isti hip na odstrelu. Le trener NK Olimpija in direktor JAK-a imata pred seboj tako nemogoči nalogi, da so njune možnosti za dolgoročni uspeh in daljši obstanek na položaju, praktično nične. Ker še predno se ti dobro usedeš, so proti tebi že navijači, pa vodstvo kluba in še vsaj pol garderobe. Da o vseh agentih, svetovalcih in drugih mešetarjih iz ozadja sploh ne govorimo. In četudi ti gre na igrišču vse kot po maslu, četudi nizaš eno zmago za drugo, četudi iz močno handikapirane ekipe iztiskaš vrhunske predstave in iz kola v kolo pred očmi javnosti nesporno dokazuješ svojo strokovnost in predanost, te to ne ščiti pred zmedenim, nestrokovnim in koruptivnim vodstvom, ki te v resnici že od trenutka, ko te je nastavilo, načrtno ruši.