Kdo naj bi bil večji favorit za položaj, zaenkrat ni mogoče napovedovati. Na podlagi posvetovanj predsednika z voditelji poslanskih skupin ni mogoče ugotoviti jasne in izrazite podpore nobenemu od njiju, so sporočili iz predsednikovega urada.

Doslej je bil na položaju sodnika iz Slovenije na Sodišču EU Ilešič. Tam je bil sodnik že vse od vstopa Slovenije v EU leta 2004 in je užival tudi velik ugled. Po izteku mandata leta 2020 ga je Pahor sicer ponovno predlagal v imenovanje, a v prejšnji sestavi DZ ni dobil potrebne podpore 46 poslancev; na tajnem glasovanju maja lani ga je podprlo le 37 poslancev, 43 pa jih je bilo proti. Njegovo kandidaturo je sicer podprl tudi Sodni svet, ne pa tudi vlada pod vodstvom Janeza Janše.

Po oceni Sodnega sveta iz leta 2020 je Ilešič sicer »eden najuglednejših pravnih strokovnjakov, ki je bil in je še vpet tako v širše mednarodno kot domače pravniško okolje, z bogatimi akademskimi (tudi vodstvenimi) izkušnjami in dolgoletnim sodelovanjem pri oblikovanju odgovorov na različna zahtevna pravna vprašanja z vidika teorije in prakse«.

43-letni Vidmar je bil še leto pred tem eden od kandidatov za mesto sodnika na Splošnem sodišču EU, ki predstavlja nižjo instanco Sodišča EU, vendar takrat tako kot Ilešič ni dobil potrebne podpore 46 poslancev.

Gre sicer za doktorja filozofije in pravnih znanosti ter rednega profesorja mednarodnega prava na pravni fakulteti univerze v Maastrichtu na Nizozemskem. Z znanstvenim in raziskovalnim delom je uveljavljen v mednarodnem okolju. Deluje tudi na univerzah v Oxfordu, Amsterdamu, Nottinghamu in Harvardu.

Javne predstavitve obeh kandidatov bodo na sporedu prihodnji teden, so še sporočili iz predsednikovega urada.