Zdravnik brazilskih koral

Rudã Fernandes se je na delu brazilske obale lotil posebnega projekta za zaščito ogroženih koral. Domislil se je posebne bolnišnice za odtrgane korale v morskem rezervatu Costa dos Corais, ki je podobno kot koralni grebeni v drugih delih sveta ogrožen zaradi podnebnega segrevanja in povišane kislosti morij. Tudi na območju Pernambuca, kjer koralni grebeni zaradi turizma predstavljajo pomemben vir prihodka lokalnemu prebivalstvu, so že leta soočeni z beljenjem koral in njihovim odmiranjem. Koralni grebeni niso pomembni zgolj za lokalno prebivalstvo, temveč predstavljajo tudi pomemben življenjski prostor četrtine morskih bitij, pa čeprav se razprostirajo zgolj na desetinki odstotka svetovnega akvatorija. Po preučevanju koral na fakulteti je Fernandes ustanovil svoje podjetje Biofábrica de Corais. V njej proizvajajo posebne bioplastične module, v katere vstavijo odlomljene korale. Za vsako zbrano koralo, ki še ni odmrla, s pomočjo 3D-tiskalnika natisnejo bioplastični temelj, v katerega vstavijo koralo. Več deset jih nato namestijo na dolga držala, ki jih za tri mesece spustijo v morje, da se lahko organizmi regenerirajo. Ugotovili so, da različne korale v tem času zrastejo za 40 do 90 odstotkov in se popolnoma regenerirajo. Po treh mesecih jih še za pol leta premestijo bliže koralnim grebenom, preden jih dokončno vrnejo v njihov habitat, kjer njihovo rast spremljajo še dve leti. Pri opazovanju razvoja koral jim pomagajo tudi lokalne skupnosti, saj, kot pravi Fernandes, tudi same vedo, da to naravno bogastvo zagotavlja tudi prihodnost njihovih lokalnih okrožij.