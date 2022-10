Iranski Maradona v nemilosti režima

V mesecu dni protirežimskih protestov v Iranu je srd oblasti okusil tudi nekdanji kapetan državne nogometne reprezentance Ali Karimi. Verjetno najboljši iranski nogometaš, ki je igral tudi za evropske in bližnjevzhodne klube, je v ponovno nemilost režima padel zaradi javne podpore protestnikom. Ne le da je tako kot leta 2009 po porazu opozicijskega predsedniškega kandidata Mir-Hoseina Musavija na volitvah podprl protirežimske proteste, demonstrantom je na spletih omrežjih celo dajal nasvete, kaj naj počnejo in česa ne. Svetoval jim je, naj ne storijo nič žalega ženskam, ki nosijo naglavne rute, ali ljudem, ki ne podpirajo protestov. Prav tako naj nič ne rečejo proti koranu ali uničujejo bank in drugih institucij. Po drugi strani je vojsko, ki velja za zaščitnico režima, pozival, naj se pridruži protestnikom in jih zaščiti. Zaradi njegovega milijonskega dosega sledilcev na spletnih družbenih omrežjih so njegovi pozivi in pokloni umorjeni Mahsi Amini izvali pogrom državnih medijev, kjer so se začeli vrstiti pozivi, naj oblasti zasežejo Karimijevo premoženje v Teheranu in ga aretirajo kot enega od netilcev nemirov. Kmalu po teh pozivih so sledili podobni pozivi iz političnih vrst in le nekaj dni pozneje so sodne oblasti zapečatile​ Karimijevo hišo v Teheranu. Azijskega Maradone, kot so poimenovali Karimija zaradi njegovih nogometnih veščin, med protesti ni bilo v domovini. Čeprav so medtem njegovo hišo že odpečatili, je nekdanjega nogometaša, ki je po končani aktivni karieri deloval kot trener v različnih klubih, trenutno pa živi v Dubaju, doletela ovadba zaradi protidržavnega delovanja. Triinštiridesetletni Karimi ni edina znana osebnost, ki je javno spregovorila proti režimu in podprla protestnike.