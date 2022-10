Z otroki okoli sveta, preden oslepijo

Kanadčana Edith Lemay in Sebastien Pelletier sta se marca s svojimi štirimi otroki podala na leto dni trajajoče potovanje okoli sveta, dokler še nimajo okvarjenega vida. Trije izmed njih – enajstletna Mia, sedemletni Colin in petletni Laurent – imajo namreč pigmentno retinopatijo, zaradi katere bodo postopoma oslepeli. Zgolj devetletni Leo nima diagnosticirane te redke genetske bolezni, ki na svetu prizadene enega izmed 5000 ljudi, povzroči pa težave s perifernim vidom, medtem ko središčni vid lahko še dolgo ostane funkcionalen. Ker bolezen ni ozdravljiva, so hoteli starši otrokom omogočiti, da vidijo čim več sveta ter si vtisnejo v spomin podobe različnih krajev, kultur in doživetij. Predvsem jim želijo prikazati čim več različnih živali in rastlin, ki jih sicer v domačem okolju ne bi mogli videti. Hkrati pa jih želita, kot pravi njihova mama Edith Lemay, s potovanjem tudi pripraviti na izzive v življenju, ki jih bodo čakali. Lemayeva ne želi, da bi otroci na okvaro, ki jih bo doletela, gledali kot na prekletstvo, temveč kot na izziv, s katerim se lahko spopadejo. Trenutno so na pol poti in uživajo na indonezijskih otokih, kjer se jim je pridružila babica. Za njimi je že mesec dni v Turčiji, kjer so si med drugim ogledali Kapadokijo med poletom z baloni. Odpravili so se tudi v Mongolijo, živeli so v jurtah in se srečali s tamkajšnjimi lovci in njihovimi orli. V Afriki so bili na safariju v Serengetiju, pozneje pa so se otroci s sovrstniki podili za žogo po zanzibarskih ulicah. Kot pravi Lemayeva, otroci ne razmišljajo o bolezni, včasih se o tem celo pošalijo. Tudi staršev ne zajema malodušje. Tudi če znanstveniki ne bodo našli zdravila za to bolezen, to zanje ne bo konec sveta. V preostalih šestih mesecih do vrnitve v Kanado jih čaka še nešteto dogodivščin v različnih državah jugovzhodne Azije.