Vsi naši matozi

Resnici na ljubo je treba priznati, da se Golobova vlada od svoje osovražene predhodnice pri nameščanju svojih podpornikov, zaupnikov, simpatizerjev, prijateljev in poročnih prič v politično-gospodarske strukture te države razlikuje po zgolj eni značilnosti: transparentnosti. Z odslavljanjem in nastavljanjem pravih ljudi na prava mesta pravzaprav predsednik vlade s svojo podporno ekipo uresničuje svojo obljubo volilcem. Pri tem ni nič manj temeljit in učinkovit – ali drugačen – od svojih predhodnikov. Kadrovski prepih je v slabih štirih mesecih zavel skozi ves državni aparat in skozi vsa najpomembnejša državna podjetja, od Telekoma do Gen energije.