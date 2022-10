Slovence v nedeljo čaka premierni kosovski izziv

Slovensko moško rokometno reprezentanco to nedeljo čaka druga tekma kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji. Po zmagi proti Bosni in Hercegovini se bodo izbranci selektorja Uroša Zormana ob 19.30 po robu postavili Kosovu. Obračun Slovenije in Kosova v Prištini bo prva medsebojna tekma v zgodovini.