Milan Brglez: Moramo se zmeniti, kako bomo skupaj živeli!

Nekoč je bil tudi on novi obraz v slovenski politiki, drugi najbolj znan za Mirom Cerarjem v istoimenski stranki. Nesoglasja o žici na meji, beguncih in azilantih so bila kaplja čez rob v razpadajoči stranki, s Cerarjem se je razšel in prestopil k socialdemokratom. Obrestovalo se mu je, prepričljivo je posekal konkurenco in bil izvoljen za njihovega evropskega poslanca. Zadnji mesec dni dirja po Sloveniji, saj poskuša nadoknaditi zamudo v volilni tekmi. Kandidira namreč za predsednika republike.