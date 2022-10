Vloga predsednika v svetovni revoluciji​

Do sedaj smo izvolili štiri. Vsi so bili fantastične figure. Ni bilo čisto jasno, ali so bili takšni od vedno ali jih je položaj naredil takšne. Sledi za njimi pa so se hitro zabrisale. Po vrsti so prišli Milan Kučan, Janez Drnovšek, Danilo Türk in Boris Pahor. Predsedniki Republike Slovenije. Zelo različni med seboj, z raznorodnimi biografijami. Druži jih nenavadna posebnost slovenske demokracije. Na volilnih listkih so vsakokrat napisana nova imena, vendar vedno znova izvolimo Milana Kučana.