Dve misici in pet mistrov

Kdo bo, kot vrhovni poveljnik, naša ultimativna vojaška avtoriteta, je v času vojne za vse nas zelo pomembna odločitev. Pa vendar predsedniška kampanja poteka kot lepotno tekmovanje, o katerem sem pisal na teh straneh prejšnji mesec. Sedmerica, dve misici in pet mistrov, brez skrupulov tekmujejo, kako z odgovori o vojni v Ukrajini pridobiti dodatne točke za zmago ali vsaj za kvalifikacije za drugi krog. Poskušajo, znotraj svojega političnega in moralnega univerzuma, prepričati čim več volilcev, da so prav oni branilci naše miroljubne in mirovniške ustavne ureditve. Kaj torej storiti v Ukrajini? En mister in ena misica ne bi storila ničesar, ker to ni njuna in s tem naša vojna, ker orožje ubija in takšna pomoč Ukrajini podaljšuje vojno ter povečuje število njenih žrtev. Druga misica in mister bi, vojnim razmeram navkljub, vztrajala pri diplomatski rešitvi, ker se tako pač konča vsaka vojna. Dva mistra sta nekaj vmes, vsega po malem. En sam mister pa je prepričan, da je treba Ukrajini še naprej vsestransko, konkretno, vključno vojaško, pomagati. Glede na stanje sveta bodo v skupnem seštevku plusov in minusov njihovi odgovori in stališča do ukrajinske vojne in o vsem, kar je z njo povezano, pomembno vplivali na končni izid volitev.