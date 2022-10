Po oceni ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana so bila današnja, tretja pogajanja po napovedi zdravniške stavke, konstruktivna, posebno pozornost pa da so namenili mladim zdravnikom. Ostalih podrobnosti vsebine pogajanj sicer tudi danes niso razkrivali.

Ob tem sta bila tako Bešič Loredan kot ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik kritična do novembra lani sklenjenega sporazuma, ki je delu zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu prinesel večje plače ter porušil nekatera plačna razmerja. Po njuni oceni gre za izjemno škodljiv dogovor. Kot je dejala ministrica, je povzročil tako veliko škodo, da bi mogoče veljajo razmisliti, da bi »koga ovadili z odškodninsko in kazensko odgovornostjo«.

Predstavniki sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides so bili tudi danes skopi v izjavah po koncu pogajanj. Član Fidesove pogajalske skupine Gregor Zemljič je dejal le, da »pogajanja tečejo«.