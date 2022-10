Poligamija, incest in pravična odslovitev​

Pri devetih letih sem se odločila, da preberem Sveto pismo od začetka do konca. Sedla sem v očetov naslonjač, saj svečano početje terja obredno namestitev, si položila debelo knjigo s prosojno tankimi listi na kolena in odprla Prvo Mojzesovo knjigo. »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami.« Začetek je bil obetaven. Še danes me prevzame. Ni filmskega kadra, ki bi poustvaril občutenje trenutka nič in sledečih treh sekund. Astrofiziki menijo podobno.