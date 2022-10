Kvaziterapevtski kramarji

Kdaj pomislite, kako bodo našo družbo in njene vrednote čez sto let videli zanamci? Morda se nam bodo čudili v enaki meri, kot se mi časom pred sto leti. Leta 1922 je psihologija kot znanost obstajala komaj dobrih štirideset let, četudi je Freudova psihoanaliza s teorijo nezavednega že osvajala svet in tudi Carl Gustav Jung je že zakorakal po svoji neodvisni poti. Psihiatrija je takrat duševne bolezni zdravila z nesmiselnimi in škodljivimi metodami. Leta 1922 so bili pradedje šestnajst let pred začetkom krutih elektrošokov ter pet let pred uvedbo čudaške inzulinske šokterapije, s katero so zdravili s komo, ki so jo ustvarili z namensko nizkim krvnim sladkorjem. Duševne bolezni so lajšali tudi s pomočjo povišane telesne temperature. Metodo je razvil Julius Wagner-Jauregg in zanjo leta 1927 prejel Nobelovo nagrado za medicino. Ne čudite se. Leta 1949 jo je dobil tudi António Egas Moniz za lobotomijo. Z njo so ljudi iznakazili v vegetirajoče kriplje.