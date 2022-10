Monika Piberl 0,48 odstotka glasov

Stranka Glas žensk je bila ustanovljena leta 2000. Svoj program so gradili na vrednotah sodobne demokracije, ki vključuje pravice do različnosti, do medsebojnega spoštovanja in do zagotavljanja enakih pravic vseh ljudi, predvsem pa žensk. Korenine naj bi imeli v krščanski etiki, evropski filozofiji in demokratično usmerjenih gibanjih, pri tem pa so se ograjevali od revolucionarnih idej in razrednega boja ter feminizma. Osrednja figura te očitno zmerno napredne stranke je bila predsednica Monika Piberl, center stranke pa je bil v Mariboru. Na volitvah leta 2000 so nastopili v treh volilnih enotah in dobili 4745 glasov, oziroma 0,44 odstotka vseh glasov, leta 2004 so se povezali še z nekateri manjšimi strankami in dobili 0,54 odstotka glasov, potem pa so se utrudili in se posvetili bolj lokalni politiki. Piberlova je nastopila tudi na predsedniških volitvah leta 2007 in v prvem krogu osvojila srca 4729 ali 0,48 odstotka vseh glasovalcev. Takrat 57-letna Mariborčanka je poudarjala, da je odraščala v katoliški družini in da se je za vstop v politiko odločila, ko je premier Tone Rop izjavil, da bodo morale ženske delati do 65. leta.