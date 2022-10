Proti kratkim lasem.

»Journal des Debats« poroča iz Calgare (provinca Alberta v Kanadi), da si je dalo ostriči lase šestdeset deklet, ki so obiskovale tečaj za vzgojo bolniških sester, čeravno to ni bilo dovoljeno. Zato je bil dekletom prepovedan izhod za dobo treh mesecev ali vsaj za tako dolgo, dokler jim lasje zopet ne zrastejo.

Kmetski list, 5. maja 1926

Kitajska zoper »bubikopf«

Da se je razširila moda »bubikopfa« do kitajske meje, si pač nikdo ne bi bil mislil, da ni opozoril svet nenadoma uraden dekret na nevarnost, ki je pretila Kitajski. Čiliski guverner je izdal ta dekret zoper kratko ostrižene ženske lase. Guverner se obrača v prvi vrsti na pekinške in tienkinške žene, ki so, kot se zdi, posebno pokvarjene: prepoveduje jim pod najstrožjimi kaznimi nositi lase, ostrižene po evropski modi.

Narodni dnevnik, 14. oktobra 1926

Kratki ali dolgi lasje

Iz Amerike prihajajo že nekaj časa alarmantne vesti. Tamošnje ženske so se baje spreobrnile k dolgim lasem. To ni nič novega. Pričeske se ne spreminjajo samo po času in modi, temveč tudi poedine ženske ljubijo od časa do časa nekaj spremembe v izrazu svojega obraza. Najpreprostejši način spremembe pa je spreminjanje pričesk. Vendar se zdi, da moda kratkih las ni ogrožena, vsaj toliko časa ne, dokler bodo eksistirali pogoji, ki so jo ustvarili. To pa ni bila kakšna prehodna modna kaprica, temveč nujen izraz naše dobe, ko so se začele ženske bolj zanimati za javno in športno življenje. Dolgi lasje so že zavoljo tega splošno nemogoči, ker zahtevajo več nege in so manj higijenični in čedni od kratkih las. Mnoge ženske nosijo še vedno dolge lase zgolj radi tega, ker so prisiljene. Dame iz angleške aristokracije in z dvora jih nosijo n. pr. samo zastran tega, ker angleška kraljica noče nič slišati o kratkih laseh. Mnoge pa si pomagajo tako, da nosijo nad kratkimi ponarejene dolgolase pričeske.

Kratki lasje niso tako novodobna prireditev, kakor si kdo misli. Že egiptske dame so jih nosile, ker je nekoč Nil poplavil deželo in so duhovniki razglasili, da bo te ujme konec šele tedaj, ko bodo vse device žrtvovale svoje dolge lase. Tudi Rimljanke so imele lase tako frizirane, da jih ne moremo prištevati k dolgim lasem.

V srednjem veku so veljali kratki lasje za simbol zakonske zvestobe. Vitezinje in druge plemenitašinje so si jih porezale, kadar so njihovi možje odrinili na križarske in druge vojne. Hotele so s tem pokazati, da v njihovi odsotnosti ne marajo ugajati drugim moškim. (…)

Tudi »bubi« ni nič novega. Že pod Ludovikom XV. so hotele ženske biti podobne moškim in so pričeskam dodajale le nekoliko kodrčkov za tilnikom. Za časa velike revolucije so mnoge dame nosile kratke lase, da pokažejo svojo simpatijo do žrtev, ki so jim pred justifikacijo krvniki, kakor znano, porezali lase. Napoleon si jih je porezal med pohodom v Egiptu, ker mu je bilo v glavo prevroče in ko se je vrnil kot zmagovalec, so ga posnemali moški in ženske.

Današnji »bubi« je izumila baje pariška igralka Spinellyjeva še pred vojno in čisto slučajno, tako rekoč brez lastne zasluge. Takrat se je bila razširila moda barok, ki so jih morale nositi tudi igralke na odru. Nekega dne tik pred nastopom pa je prinesel gledališki frizer Spinellyjevi tako odurno lasuljo, da mu jo je vrgla v glavo in odšla vsa razkačena na oder s prirezanimi lasmi. Občinstvo je bilo nekaj časa vse presenečeno, potem ji je pa začelo ploskati.

In potem se je začel zmagoslavni pohod »japonske pričeske«, kakor se je imenovala ta pričeska v tistih dneh. Med vojno so jo razširile zlasti bolničarke in ženske pomožne moči po vojnih pisarnah, ki niso imele časa, da bi se ukvarjale s svojimi lasmi. Potem je prišla povojna doba s svojim silnim razmahom ženske samozavesti, s svojim klicem po »novi stvarnosti« in športnim udejstvovanjem. Nadaljnje nam je še vsem v spominu. Tisti, ki imajo nekaj vpogleda v stvar, pravijo, da bi ženske, namreč glavna masa vseh žensk, utegnile opustiti priljubljeno modo kratkih las, ki ni samo moda, le v tem slučaju, da bi nenadejano opustile ves sedanji način svojega življenja. To pa ni verjetno.

Jutro, 5. oktobra 1929

Kratka krila dolgi lasje

Glede oblačenja in zunanjega videza so navade na londonskih ulicah verjetno med najbolj tolerantnimi na svetu. Zaradi tega ni čudno, da so dobila kratka, mini krila relativno hitro domovinsko pravico. To velja tudi za dolgolase mladeniče z na ženski način urejenimi frizurami ter za dekleta s fantovskimi pričeskami in v dolgih moških hlačah.

Po ulicah Londona se je možno popolnoma nemoteno sprehoditi v pižami podobni obleki ali v narobe obrnjenem suknjiču. Vendar pa, v zaprtih družbenih krogih, ki obsegajo šole ali tovarne ali celo trgovske hiše, dolgolasi mladeniči ne morejo dobiti zaposlitve, kakor tudi odpuščajo dekleta, ki so svoja krila tako skrajšale, da so izgubila vsak znak krila v klasičnem smislu. (…)

Tednik, 21. aprila 1967

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib