Šparovni božič​

Pravijo tisti, ki se spoznajo na te zadeve, da imamo energetsko krizo, ki se bo s prihodom zime samo še poglobila. Ker krize imajo to nesramno navado, da se z zimo krepijo, saj razumete. Zadnji dve leti – ali so bila tri leta, kdo bi vedel, saj človek v času krize izgubi občutek za čas, kar je mimogrede eden manj škodljivih stranskih učinkov krize – je čas treh dobrih mož prinesel koronakrizo. Pa smo se morali zapirati v domove, z maskami trimčkati po poljih in gozdovih, strmeti v zaprta vrata restavracij, gostiln in bifejev, skrivoma popiti kakšno kapljico alkohola kje na samotnem kraju, kamor policijska noga ni prav pogosto stopila. Božične sejme, kamor se hodi družit v decembru, so najprej ukinili, naslednje leto pa omejili z nekimi trakovi in zahtevali potrdilo o cepljenju ali testiranju. Skratka, kriza je zahtevala decembrski davek.