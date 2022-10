Zmanjšal se je razkorak med košarico najcenejšega in najdražjega trgovca. Medtem ko je ta v prvem popisu dosegel skoraj 11 evrov, je v drugem padel na šest evrov, v tokratnem pa je padel na 4,63 evra. »Po treh popisih lahko ugotovimo, da primerjalnik kaže otipljive rezultate,« so ocenili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V vsakem popisu se premeša vrstni red trgovcev. Tokrat je najcenejšo košarico v višini 41,22 evra ponujal Lidl, najdražjo pa Hofer v višini 45,85 evra, kažejo podatki portala Naša super hrana. Drugi najcenejši je bil Tuš (41,26 evra), sledili so Eurospin (41,43 evra), Spar (41,65 evra) in Mercator (42,42 evra).

Na spletni strani Naša super hrana je objavljena primerjava cen pšenične bele moke, belega kruha in testenin, govejih in svinjskih zrezkov ter piščančjega fileja, mleka, tekočega jogurta, sira in masla, jajc, jabolk, krompirja, sončničnega olja in belega sladkorja ter petih dodatnih sezonskih živil.

Sladkor dražji za 44,5 odstotka, paradižnik za 33,6 odstotka

Analiza je pokazala, da so se redne cene v zadnjih dveh tednih znižale za poltrdi in polmastni sir, svinjske in goveje zrezke in belo pšenično moko tipa 500 ter da so bile v povprečju nižje za 3,9 odstotka. V 10 skupinah živil so narasle, največ za beli kruh, ki se je podražil za dobrih 14 odstotkov. Cena za krompir je edina ostala nespremenjena.

Med sredino septembra in sredino oktobra se je najbolj ali za 21 odstotkov pocenil sir. Svinjsko meso je bilo cenejše za 18,4 odstotka, krompir za 11,8 odstotka in moka za 6,7 odstotka. Medtem pa se je sladkor podražil za 44,5 odstotka, paradižnik za 33,6 odstotka, čebula za 25,9 odstotka in paprika za 21,2 odstotka.

Najcenejši izdelki slovenskega porekla

Tokratna analiza vključuje informacijo o poreklu proizvoda v najcenejši košarici. »Opažamo, da pri večini trgovcev prevladujejo izdelki slovenskega porekla, od največ 12 izdelkov slovenskega porekla v najcenejši košarici pri enem trgovcu, do najmanj šest izdelkov slovenskega porekla v najcenejši košarici pri drugem trgovcu,« so poudarili.

Med mlečnimi izdelki, mesom ter sadjem in zelenjavo so po njihovih navedbah prevladovali izdelki s slovenskim poreklom. Pri dveh trgovcih sta bila sadje in zelenjava slovenskega porekla cenejša od tujih, pri ostalih trgovcih pa se je cena glede na poreklo razlikovala znotraj posamezne kategorije izdelkov.

V tokratni objavi na spletni strani Naša super hrana znova ni primerjave s cenami v trgovinah v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. To so izvedli na začetku projekta. V popisu 13. septembra je bila najcenejša košarica v hrvaškem Lidlu, kjer je stala 32,44 evra, najdražja pa v avstrijski Billi, kjer je bilo zanjo treba odšteti 54,28 evra. Primerjavi bodo po napovedih opravili še sredi projekta, najverjetneje decembra, in ob koncu projekta marca prihodnje leto.