Izbor tovarne leta je peto leto zapored organiziral časnik Finance v sodelovanju z družbo KPMG poslovno svetovanje. »Tradicionalno se prijavljajo podjetja, ki so med najboljšimi ali najboljša v svoji dejavnosti. Ker je Slovenija izvozno naravnana, so ta uveljavljena tudi na evropski ravni ter dosegajo izredne rezultate,« je v sporočilu za javnost zapisal predsednik strokovne komisije Anton Papež.

Svoje dobre proizvodne prakse in napredne tehnologije je tokrat ob bok drugim uspešnim industrijskim podjetjem v Sloveniji postavilo osem podjetij iz različnih dejavnosti. V izbor se jih je prebilo šest, izmed katerih so nato izbrali tri finaliste. Vsi trije so se predstavili na četrtkovem dogodku v Zagorju ob Savi, nato je strokovna komisija izbrala zmagovalca.

Članica strokovne komisije Stanka Šarc Majdič iz SID banke je pojasnila, da so pri odločitvi o zmagovalcu pretehtali uporaba sodobnih pristopov podatkovne znanosti za nadgradnjo in obvladovanje procesov, inovativnost, razvoj zaposlenih in ustvarjanje dodane vrednosti za širšo družbo.

Mengeška lokacija je zibelka slovenske biofarmacevtike

Biološke učinkovine Mengeš so ključni Novartisov obrat za klinično proizvodnjo bioloških učinkovin, preko njih gre velika večina bioloških zdravil Novartisa v določenih fazah razvoja. »V svoje delovne procese vnašamo številne tehnološke novosti z mislijo na večjo učinkovitost, kakovost naših izdelkov in trajnost. Ponosni smo na proizvodne in razvojne mejnike, ki jih vedno znova dosegamo ter presegamo, predvsem pa na izjemno količino lastnega znanja,« je povedala direktorica te Lekove enote Polonca Kuhar.

Po besedah predsednika uprave Leka in predsednika Novartisa v Sloveniji Roberta Ljolja je mengeška lokacija zibelka slovenske biofarmacevtike in danes edini industrijski center za sodobno biotehnologijo pri nas. »V dobi industrije 4.0 smo s pomočjo inteligentnih programskih orodij, internetom stvari in podatkovne znanosti sposobni analizirati in upravljati kompleksne procese ter povečevati njihovo učinkovitost,« je dejal in dodal, da jim to omogoča razvijati nove, prebojne rešitve za bolnike.

Podelili še štiri nagrade

Lani je bila za tovarno leto razglašena družba ETI Elektroelement iz Zagorja ob Savi, ki je gostila podelitev letošnjih nagrad. »Nagrada tovarna leta je brez dvomov povečala našo prepoznavnost. Veliko smo o njej tudi komunicirali in smo si s tem precej dvignili ugled,« je povedal generalni direktor Tomaž Berginc in menil, da sta takšno tekmovanje in nagrada koristna za slovenski gospodarski prostor.

Pred zagorskim podjetjem so v letih 2018, 2019 in 2020 nagrado tovarno leta prejeli družba Krka, Ljubljanske mlekarne in BSH Hišni aparati Nazarje.

Poleg nagrade tovarna leta 2022 so na sklepnem dogodku letos podelili še štiri nagrade, od tega dve novi, in sicer za trajnostno naravnanost tovarne ter za uspešen projekt digitalizacije v malem podjetju. Prva je šla v roke predstavnikom Lekove enote Biološke učinkovine Mengeš, druga pa družinskega podjetja Schiki iz Slovenskih Konjic. Nagrado za inženirsko-razvojno ekipo je prejelo podjetje Mebor, posebno priznanje uredništva Tovarne leta pa podjetje Hermi.