#video: Število smrtnih žrtev v zemeljskem plazu v Venezueli naraslo na 50

V Venezueli se je zaradi močnega deževja in posledičnih poplav v soboto ponoči sprožil zemeljski plaz. Oblasti so v četrtek posodobile število smrtnih žrtev in opozorile, da je naraslo na 50, poroča francoska tiskovna agencija AFP.