Dejstvo, da ostaja Center za tujce tako odmaknjen od pozornosti javnosti, je ustanovi omogočilo, da so se v njej razpasle najbolj ekstremne kršitve človekovih pravic, so v vabilu na tribuno zapisali organizatorji.

Miha Blažič iz delovne skupine za azil je prepričan, da bi morali center zapreti, saj so tujci v njem brez vsakršnega pravnega varstva. Dodal je, da naj bi tujce pretepala policija. »Imamo veliko primerov, ki so zabeleženi in ki se jih potem tudi vidi na posnetkih. Žal glede tega nismo uspeli do nobenega sodnega epiloga s tem, saj policija jasno ščiti svoje vrste, « je za Val 202 dejal Blažič.

Vodja centra za tujce Jože Konec medtem zatrjuje, da pretepanja v centru za tujce ni, so pa policijski postopki v katerih se lahko kdaj uporabi prisilna sredstva, če za to obstajajo zakonski razlogi. Zatrjuje, da imajo tujci v centru morda celo več pravic, kot jim jih določa zakon.

»Imeli smo pritožbe, imeli smo obtožbe tudi policistov. Vse to je preiskala in raziskala komisija neodvisna v kateri sta tudi dva predstavnika zunanje javnosti in do danes ni bilo potrjene nobene nezakonitosti ali nestrokovnosti pri delu policistov v centru za tujce,« je v pogovoru za val 202 zatrdil Konec.