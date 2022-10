V soboto bo sprva pretežno oblačno in marsikje po nižinah megleno. Čez dan se bo postopno jasnilo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle. Čez dan bo ponekod pihal šibak jugozahodni veter. V ponedeljek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od zahoda doteka razmeroma suh zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru vzhodnih smeri še zadržuje dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo marsikje po nižinah megleno.

Biovreme: Danes in soboto bo vremenski vpliv na počutje večinoma ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.