»Vlada Južne Koreje odločno obsoja nedavne provokacije, ki vključujejo uporabo taktičnega jedrskega orožja proti nam,« je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo v Seulu in dodalo, da nove sankcije zadevajo 15 posameznikov in 16 severnokorejskih organizacij in podjetij.

Med sankcioniranimi posamezniki so štirje člani Druge akademije za naravoslovje, severnokorejske državne organizacije, ki je po navedbah Združenih narodov odgovorna za raziskave in razvoj na področju naprednega orožja. Ostali se ukvarjajo z uvozom materialov, ki se lahko uporabijo za izdelavo orožja za množično uničevanje.

Med 16 omenjenimi subjekti pa so predvsem logistična podjetja ali podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino z elektroniko, jeklom ali surovo nafto.

Sankcije so v Seulu oznanili po tem, ko je Severna Koreja danes znova izstrelila balistično raketo kratkega dosega in izvedla letalske vaje v bližini meje, kjer je izstrelila več sto artilerijskih izstrelkov. Pjongjang se je zagovarjal, da so bile vaje odgovor na provokacije Južne Koreje.

V Severni Koreji so že prejšnji mesec spremenili zakonodajo o jedrskem orožju, voditelj Kim Jong-un pa je državo razglasil za jedrsko silo, s čimer je dejansko odpravil možnost jedrskih pogajanj z mednarodno skupnostjo.

Od takrat so Seul, Tokio in Washington okrepili skupna vojaška prizadevanja, vključno z dvakratno napotitvijo ameriške letalonosilke z jedrskim pogonom na območje. Poteza je razjezila Pjongjang, ki takšne manevre razume kot vajo za invazijo.

V odgovor so se severnokorejske oblasti odločile med 25. septembrom in 9. oktobrom »organizirati vojaške vaje s simulacijo dejanske vojne«, da bi s tem preverile in ocenile svojo sposobnost vojnega odvračanja in jedrskega protinapada. Prav tako pa so v zadnjih dveh tednih izvedle vrsto raketnih poskusov.