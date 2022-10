Anže Lanišek, smučarski skakalec: Peter Prevc nam je vsem pokazal pot

Zima se nezadržno približuje, s tem pa tudi nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Letošnja bo posebna za slovenske orle, saj bodo imeli prvič v zgodovini priložnost nastopati na domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Pod posebnim drobnogledom bodo smučarski skakalci, ki so slovensko javnost razvadili z dobrimi rezultati in uspehi na največjih tekmovanjih. Zadnji dve leti je najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu Anže Lanišek. Kariera Domžalčana je v vzponu, z leti postaja vse bolj zrel, za domače svetovno prvenstvo pa se nadeja, da na njem ne bo ponovil napake z lanskih olimpijskih iger, ko je ostal brez kolajne na tekmovanju pod petimi krogi. Glede Pekinga obžaluje predvsem to, kako je bil prikazan v javnosti. »Kamere včasih ujamejo napačne stvari. Moja reakcija ob dejstvu, da ne bom v ekipi, ni bila pravilna in mi je zanjo žal. Na žalost si ljudje zapomnijo le to, nihče pa ne vidi, da sem bil na koncu resnično vesel za ekipo, ki je dokazala, da je lahko dobra, tudi če jaz odpovem,« se enega težjih trenutkov v svoji karieri spominja 26-letnik, ki je v osmih sezonah nastopanja v svetovnem pokalu 13-krat skočil na oder za zmagovalce in dosegel tudi eno zmago.