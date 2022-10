Četrti krog nogometne lige prvakov je razredčil moštva z maksimalnim izkupičkom. Dvanajst točk za štiri zmage imata le še Napoli in Bayern, medtem ko so Manchester City, Real Madrid in Club Brugge remizirali na gostovanjih v Köbenhavnau in Varšavi, kjer zaradi vojne v Ukrajini domuje Šahtar iz Donjecka, ter doma proti Atleticu Madrid. Za največje razočaranje skupinskega dela so poskrbeli španski klubi. Le branilec lovorike in serijski zmagovalec lige prvakov zadnjih let Real Madrid si je priboril cono udobja, preostali trojici pa se obeta nadaljevanje v drugorazredni ligi Evropa ali celo senzacionalen izpad. Barcelona in Atletico Madrid sta v štirih krogih zbrala po štiri točke, Sevilla, ki je v španskem prvenstvu v osmih krogih s šestimi točkami v coni izpada iz lige, pa zgolj dve. Poleg moštev z maksimalnim izkupičkom si je napredovanje po štirih krogih presenetljivo že priboril Club Brugge, in sicer v močni in nepredvidljivi skupini s Portom, Atleticom in Bayerjem iz Leverkusna.

Derbi sredinega večera je potekal v Barceloni. V infarktni končnici je Barcelona sicer dvakrat izenačila na 2:2 in nato 3:3, a odločilnega zadetka ni dosegla. Inter si je na drugem mestu po štirih krogih priboril tri točke prednosti pred katalonskim gigantom, kar pomeni, da mora za napredovanje v osmino finala le še premagati Viktorio iz Plzna. Tekmeca se bosta pomerila že v naslednjem krogu v poznopopoldanskem terminu, kar teoretično pomeni, da bi lahko Barcelona izpadla iz lige prvakov še pred dvobojem z Bayernom dva kroga pred koncem.

Največ pozornosti med nogometaši je bilo v četrtem krogu namenjene Mohamedu Salahu. Egipčan je namreč na Ibrox Parku vstopil v igro v 68. minuti, ko je njegov Liverpool proti Glasgowu vodil s 3:1. Od 75. do 82. minute je zgolj v šestih minutah in 12 sekundah zabil tri gole in dosegel najhitrejši hat-trick v zgodovini lige prvakov. Z njim se je napadalec Liverpoola po štirih krogih na lestvici najboljših strelcev s po petimi goli izenačil s Poljakom Robertom Lewandowskim, ki je Interju zabil dva gola, in Norvežanom Erlingom Haalandom.