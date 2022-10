Veter sprememb v širitvenem tunelu

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen se je pri opisu prelomne odločitve evropske komisije, da državam članicam predlaga dodelitev statusa kandidatke za članstvo Bosni in Hercegovini, zatekla k predstavitvi aktualnih zgodovinskih okoliščin kot »vetra sprememb, ki veje po Evropi«. Dobrih trideset let po padcu Sovjetske zveze, ko se je nemška skupina The Scorpions v začetku devetdesetih let s pesmijo Veter sprememb poklonila geopolitičnim spremembam v Evropi in Sovjetski zvezi, ta pesem in njena sporočilnost še vedno živita.