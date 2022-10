Se moramo res bati plačno-cenovne spirale?

Ekonomija in učbeniki ekonomije so polni mitov. Mitov, ki so večinoma ideološko pogojeni in nimajo nobene empirične podlage (od popolne konkurence, kvantitativne teorije denarja do škodljivosti minimalne plače). In ker nimajo empirične podlage, se nanje sklicujemo kot na »zdravo pamet«. No, in eden izmed teh mitov v ekonomiji je tudi plačno-cenovna spirala.