Pred vhodom v medijsko središče v Stožicah sta bila tokrat dva varnostnika. Očitno je vodstvo Olimpije na takšen način skušalo preprečiti, da bi na novinarsko konferenco direktorja kluba Igorja Barišića vdrli navijači, kot se je zgodilo v začetku julija. Varnostnika sta ostala brez dela, Barišić pa se je razgovoril o stanju v klubu, rdeča nit njegovih odgovorov je bilo zanikanje (finančnih) nepravilnosti v delovanju kluba.

Trdi, da so mu grozili s smrtjo

»Po turbulentnem začetku sezone nihče ni pričakoval takšnih rezultatov. Malo nas je zmotil visok poraz z Bravom, vendar gremo naprej. Trener ima vso našo podporo,« je na začetku monologa povedal Igor Barišić. Nato je spregovoril o dogajanju v zadnjih dneh in poudaril, da govorice o odvzemu točk niso resnične, ampak zelo škodijo klubu. »Situacija v klubu je zelo dobra. Nič ni negativnega, motijo pa me nekatere stvari v medijih. Ne razumem, zakaj takšno sovraštvo do Olimpije. Je največji klub v Sloveniji, negativa pa je neverjetna. Potem ko v javnost pridejo neresnične stvari, jaz prejmem žaljivke in grožnje s smrtjo. Ni res, da prodajamo klub. Če bi bil naprodaj, bi vam prvim povedal. Nismo prejeli nobene ponudbe, ne poznam nikogar iz Manchestra Cityja, niti gospoda Šolaka. Najhujše so govorice, da naj bi Olimpija izgubila točke zaradi kazni Uefe. Obrnili smo se na Nogometno zvezo Slovenije in klub ni prejel nobenega opomina Uefe, Fife in NZS. Najbolj čudno je, da se je informacija o odvzemu točk pojavila nekaj dni pred derbijem. To ni v redu,« se je hudoval Barišić.

Odločno je zatrdil, da je klub na Uefo poslal vsa poročila, ki jih zahtevajo od klubov, ki igrajo v Evropi. »S poročili je bilo vse v redu, nismo prejeli nobenega opomina. Če ne bi bilo, ne bi takoj prišlo do odvzema točk. Ne vem, da bi na Balkanu, kjer imajo veliko večje težave, v zadnjih 20 letih kakšnemu klubu odvzeli točke. Z Uefo stalno komuniciramo, osebno sem bil z njimi v telefonskem stiku in imajo vsa naša poročila. Vse je pod nadzorom,« je samozavestno razlagal Barišić.

Posebej je izpostavil, da je bil klub oktobra lani, ko so ga prevzeli, pred bankrotom, zato je bila vprašljiva tudi licenca. »Najprej smo pokrili dolgove, ki jih je naredilo prejšnje vodstvo. Mi smo klub rešili in vložili svoj zasebni kapital. Klub smo uradno prevzeli januarja in po desetih mesecih je prvi v Sloveniji. Tudi akademija Olimpije je prva v Slovenji. Trener Riera ni padel z neba. Vemo, kaj delamo, naredili smo nekatere napake, a ne gre čez noč. Okrog Olimpije se je leta gradila negativa in nimam čarobne paličice, da bo tukaj naenkrat Milan, Bayern ... Sovraštvo do kluba in uprave je očitno pomembnejše od uvrstitve na lestvici. Šli bomo korak za korakom in se držali načrta dela. Še naprej bomo delali pošteno in tisto, kar je najboljše za klub. Mesto Ljubljana si zasluži vrhunsko Olimpijo, saj je sramota, da letos noben slovenski klub ne igra v Evropi. Po številu mladih igralcev smo v vrhu slovenske lige,« je za konec enajst minut dolgega monologa poudaril direktor kluba.

​Milošević na sodišču, Prosinečki ima odpovedni rok

V javnosti krožijo govorice, da klubu grozijo sankcije, ker naj ne bi poravnal obveznosti do nekdanjih trenerjev Sava Miloševića, Dina Skenderja in Roberta Prosinečkega. »Milošević je na sodišču. Menim, da se bomo dogovorili, saj sem z njim v stiku in nimam nobenih težav. Z njim se pogajamo, odločitve arbitraže še ni in če bo takšna, da moramo plačati, bomo to naredili. Skender ni tožil kluba, z njim se bomo dogovorili, saj je svoje delo opravil korektno in o klubu ni izrekel nobene slabe besede. Prosinčeki ima odpovedni rok in je dobil plačilo do datuma, do katerega je delal, o preostalem se bomo dogovorili. Če bo NZS odločila, da moramo plačati, bomo to naredili,« je razlagal Barišić in odločno zatrdil, da igralcem, s katerimi so sporazumno prekinili pogodbe, v skladu z zapisanimi datumi izplačujejo dogovorjene vsote denarja. Proračun kluba za letos je 4,5 milijona evrov, medtem ko o dosedanji višini vložka nemških lastnikov klub ni poznal točnih številk. Gibala naj bi se med sedmimi in osmimi milijoni evrov.

»Prizadevamo si za to, da dobimo nove sponzorje, tudi generalnega. V ponedeljek imamo sestanek z velikim slovenskim podjetjem. Smo na dobri poti,« je povedal Barišić, ki je na vprašanja, na katera je bil pripravljen, odgovarjal suvereno, ob preostalih pa je spremenil ton glasu. Eno izmed takšnih je bilo sodelovanje in vključenost župana občine Ljubljana Zorana Jankovića v delovanje kluba. »Z županom imamo zelo korekten odnos. Šlo je predvsem za umirjanje napetosti v odnosu z navijači. Od mesta nismo dobili nič več in nič manj denarja, kot nam pripada po razpisu. Je velik navijač kluba, ki želi, da je Olimpija številka ena,« je pojasnil Barišić in dodal, da bo Olimpija še naprej tekme igrala v Stožicah in se ne bo selila v Šiško.

Boromisa: Igralcev Olimpije ne bomo prodajali za 300.000 evrov »Z igralskim kadrom smo zadovoljni, saj gremo v pravo smer s prihodom Portugalcev in uveljavitvijo Slovencev. Lestvica potrjuje, da smo poleti naredili dobro selekcijo. V dogovoru s trenerjem Riero iščemo okrepitve za zimski prestopni rok. V minulem tednu sem po regiji že iskal igralca ali dva, ki bosta delala razliko. S trenerjem Riero, ki ima dveletno pogodbo, smo se pogovarjali o njenem podaljšanju. Trenutno so vse njegove ambicije vezane na Olimpijo, s katero želi biti prvak. Za preživetje nam ni treba prodajati igralcev. Prodali jih bomo le, če bo ponudba resnično visoka. Ne bomo prodajali igralca, ki je slovenski reprezentant, za sto, dvesto ali tristo tisoč evrov,« je povedal športni direktor Goran Boromisa.

Maribor v Stožicah brez trenerja Krznarja Disciplinski sodnik NZS Simon Jeglič je zaradi dogodkov na derbiju s Koprom kaznoval Maribor z igranjem ene tekme pred praznimi tribunami in plačilom 8600 evrov. Razlog je nešportno obnašanje navijačev, pri čemer je en vžigalnik drugega stranskega sodnika zadel v tilnik, kar je povzročilo prekinitev tekme za pol ure. Trener Maribora Damir Krznar ne bo vodil ekipe z roba igrišča na derbiju v soboto ob 20.15 z Olimpijo v Ljubljani, saj je na tekmi s Koprom prejel drugi rumeni karton. Enaka kazen je doletela tudi trenerja Kopra Zorana Zeljkovića, ki ga ne bo na klopi na današnji tekmi 13. kroga z Bravom ob 20.15 na Bonifiki. Že ob 17.30 bo danes tekma Celje – Tabor.