V proračun vključili podvoz v izteku Parmove

Ljubljanski mestni svetniki bodo na svoji zadnji seji v tem mandatu odločali o ponovni uskladitvi letošnjega proračuna in rebalansu proračuna za prihodnje leto. V proračun so vnesli tudi nekaj novih projektov, kot so gradnja podvoza v izteku Parmove, prenova dela Litijske ceste in prenove osnovnih šol.