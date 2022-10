Medtem ko v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji za zimo napovedujejo redukcije električne energije, se pri nas že veselimo svetlobnih radosti na električni pogon, ki nam jih bodo pričarali občinski poglavarji v zameno za zmrzovanje na domačem kavču. Po poročanju spletnega portala metropolitan.si so v glavnem mestu države delavci Javne razsvetljave že v akciji in so začeli odvijanje in zavijanje, kot so se izrazili, kar petdeset kilometrov svetlobnih teles, ki bodo razsvetlili in razveselili svetlobe željne meščane ter seveda turiste z vseh vetrov, ki bodo okupirali praznično okrašeno svetovno metropolo. Ljubljanski grad se bo svetil daleč naokrog, saj ga bo osvetljevalo 350 luči, pa tudi mostovi čez Ljubljanico se bodo bleščali v novoletnih barvah. Podobno je tudi v glavnem mestu slovenske Istre, kjer se prav tako že pospešeno pripravljajo na praznični konec leta. Na portalu ekopercapodistria.si, občinskem sredstvu javnega obveščanja, so se pohvalili, da je Koper v zadnjih letih postal prepoznavna zimska destinacija s ponudbo raznolikega programa in aktivnosti, predvsem pa s čudovito okrasitvijo in osvetlitvijo, zato se tudi letos ne bodo izneverili bogati zimski turistični tradiciji, saj bodo »več kilometrov dolge utripajoče svetlobne verige, svetleči elementi z živalskimi motivi in pravljične figure različnih oblik ter umetniške svetlobne instalacije v toplih in hladnih odtenkih tudi v letošnjem prazničnem času mestnim ulicam in trgom nadeli čarobno podobo«. V oglasnem sporočilu svojim krajanom in potencialnim zimskim turistom so za povrh še pripisali, da bodo luči po mestu vlekli uslužbenci podjetja Javna razsvetljava Ljubljana.

Da je v zraku že čutiti veliko zabavljaškega energetskega naboja, ki kaže na to, da bo letošnji konec leta res poseben, so opazili tudi v Slovenskih novicah, kjer so razkrili, da se to jesen ponovno prebuja družabna scena, saj znanih Slovenk in Slovencev kar mrgoli na raznih dogodkih. Med njimi so še posebej izpostavili glasbenico Nežo Buh -​ Neisho, ki je, kot so poročali svojemu bralnemu krožku, novemu albumu dodala še avtorsko glasbo muzikala Povodni mož. Pred kratkim jo je njihovo novinarsko oko, kot so pribeležili, ujelo na Cubo golfu Smlednik, kjer je zabavala znane na butičnem dogodku za hedoniste, ki postajajo stalnica med znanimi, naslednji dan pa se je sama prepustila ekskluzivni zabavi na Gorenjskem.

Rokerji nabirajo gobe

Pestro pa ni zgolj na dogodkih za hedoniste, ampak tudi v slovenskih gozdovih, kamor se izkušeni in manj izkušeni nabiralci odpravljajo po ozimnico in druge jesenske priboljške. Med gozdnimi nabiralci so letos nadvse moderne celo rdeče mušnice, ki naj bi imele po novih spletnih trendih veliko zdravilnih učinkov, za povrh pa naj bi naj bi uživanje teh gob pomagalo tudi pri duhovni rasti in doseganju višje stopnje zavesti. A kot so zapisali na portalu žurnal24.si in povzeli nastop zdravnika Gašperja Razingerja iz centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, od te silne zdravilnosti zanesenjaki ne bodo imeli kaj veliko koristi, razen zastrupitve. Še več, kot je opozoril toksikolog, rdeča mušnica nima nobenih terapevtskih učinkov, ravno nasprotno, prekomerno uživanje bi lahko povzročilo tudi spremembe in propadanje živčnih celic. Med našimi slavnimi osebnostmi takšnih gobarskih herojev sicer nismo zasledili, zato pa so v reviji Suzy na delu v gmajni med vsemi gobarji, ki so preplavili Slovenijo, našli celo dva rokerja. Tomija Megliča iz ansambla Siddharta in kolega Grega Skočirja iz skupine Big Foot Mama, ki sta se, kot so omenili, odločila ubrati pot v gozd in poiskati sadove narave, da nahranita svojo družino. Sodeč po videnem na fotografiji ne ena ne druga družina ne bo lačna, saj sta se oba zadovoljno muzala in nastavljala objektivu ob polnih košarah jurčkov, med katerimi se je znašlo kar nekaj kapitalcev. Da sta bila prešerne volje, dokazuje verz, ki ga je spesnil Meglič, sliši pa se takole: »Direkt iz narave, upajoč, da so taprave. Če so, se vidimo kmalu, če ne, pa malo pozneje.«

Oktober slovi tudi kot mesec, ki je posvečen festivalom piva. Seveda je največji tisti v Münchnu, ampak v Sloveniji smo prav tako ponosni na naše oktoberfeste, ki so vzniknili še v predkoronskih časih in podobno kot naš zvezdniški živelj počasi vstajajo od mrtvih. Da pa naš narod premore tudi takšne junake in junakinje, ki prekašajo originale, so odkrili v časopisu Večer. Na spletu so namreč odkrili v besedi in sliki ovekovečeno Natalijo Verboten, ki je svoj životec odela v dirndl, tradicionalno nošo, ki jo poznamo, kot so poudarili, z nemško govorečih območij in ima svojo specifiko, kar so podrobno pojasnili. »Narejena je tako, da izjemno stisne, dvigne in poudari dekolte. In ker daleč naokoli ne najdemo lepšega in slavnejšega od Natalijinega, je seveda nastal posnetek, ob katerem zdaj dežujejo komplimenti,« so ji polaskali, Natalija pa je vsem dobromislečim ob svoji podobi v dirndlu zapisala: »Oktoberfesta ne bom zamudila.« V uredništvu so ji sporočili, da bi zagotovo tudi med mnogo bolj prekaljenimi lastnicami dirndlov ukradla večino pozornosti.

Potrebuješ poka od energije

Če Natalija nacionale ne bo zamudila Oktoberfesta, pa bo ta častivreden poklon pivu skoraj zagotovo izpustil Tulio Furlanič, saj ne nosi dirndla, niti ne pije piva. »Nobenega alkohola že deseto leto. Brez njega se da enako zabavati. Zanimivo pa je opazovati spremembe iz ure v uro tistih, ki pijejo,« se je izpovedal v Slovenskih novicah in še dodal, da se prav zaradi tega izogiba trgatvam, zato pa vsako leto obere grozdje z domače trte. »Trgatev imam na svojem dvorišču po potrebi. Grozdje fragola je letos kljub suši polno, kot že dolgo ne. Tudi zelišča so si opomogla in bujno rastejo, limona in mandarina tudi. Moj stari kaki je poln sadežev, vrtnice cvetijo kot spomladi, kaktusov pa ne moti vreme, zato bodejo enako,« je o jesenskih darovih narave povedal Furlanič.

Od energije pa kar poka Jože Potrebuješ. Na portalu obalaplus.si je pripovedoval o svoji neverjetni telesni pripravljenosti, odkar si je izbral Izolo za počitniško pribežališče. »Velikokrat se mi zgodi, da se ob enajstih zvečer odpravim v Izolo, ko pa se zjutraj zbudim, grem najprej teč deset kilometrov, veslat enajst kilometrov in na koncu naredim še trideset kilometrov s kolesom. Pravi triatlonski trening. Mislim pa tudi, da sem eden redkih Slovencev, ki je našo obalo tolikokrat preveslal s kanujem. Dobro poznam čisto vsak košček morja in iz kanuja je čisto drugačna perspektiva kot s kopnega,« se je, kot so zapisali, muzal Jože, ki za povrh ob sredah poleti igra še nogomet na Bonifiki v Kopru, pozimi pa v dvorani v Izoli.