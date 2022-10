Vprašanja kandidatkam in kandidatom za predsednika države

Nekaj soočenj predsedniških kandidatov sem spremljal, a enega od vprašanj, ki se meni zdi zelo pomembno, ni pretendentom zastavil še nihče, zato dovolite meni. Po mojem mnenju je najpomembnejše vprašanje za predsednika države to, da oskrbovanci DSO-jev in UKC-jev, pa tudi študenti in dijaki, po skoraj treh letih epidemije še vedno nimajo ustreznega odvajanja izdihanega zraka (tudi okuženih oseb) iz zaprtih prostorov. To je razlog okužb praktično vseh, enako kot so smrti posledica okužb. To pismo pišem tudi urednicam in novinarkam televizij, ki bi po mojem mnenju to morale vedeti, glede na to, da ta opozorila pošiljam vseskozi vsem po vrsti, tudi medijem, že od osme okužbe s covidom-19 naprej. In danes smo na preko 8000 – smrti zaradi covida.