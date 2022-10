Nekaj trave pa še hašiš, kokain, heroin ...

Grosupeljski policisti so v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 55-letnem osumljencu na območju Grosupljega našli prirejen prostor za gojenje konoplje. Zasegli so mu okoli 30 sadik ter kakih 15 kilogramov že posušene prepovedane droge, tri kilograme piškotkov in pripomočke za gojenje. Na tožilstvo bodo poslali ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.