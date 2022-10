Ljudje v gozdu od strahu kričijo

V ljubljanski garaži nastajajo še zadnje maske in kulise za doživljajsko atrakcijo Gozd strahov Sračje doline, ki je namenjena predvsem ljubiteljem grozljivk in nočnega sprehajanja po gozdu, kjer domujejo demoni. Zanimanje za letošnjo že četrto sezono je veliko; Peter Flegar in Blaž Koruza že sprejemata prijave za edinstveno izkušnjo. Letos bo strašilo v gozdu za brunarico Zadvor v Sostrem.